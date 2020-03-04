Диетическая газировка не вызывает ожирения
Радостная новость для многочисленных поклонников диетических газированных напитков. Исследование показало, что сами они не вызывают ожирения, опасна их комбинация с углеводами.
В последние годы диетическая газировка подверглась мощному «обстрелу» со стороны ученых и экспертов-диетологов. Появлялись многочисленные исследования о том, что диетические газированные напитки не только не защищают от ожирения, но и могут быть причиной появления лишнего веса. Само словосочетание диетическая газировка, как говорили ученые, всего-лишь маркетинговая уловка, предназначенная для обмана потребителей. Используемые в этих напитках искусственные подсластители даже более опасны, чем традиционный сахар. И вот появилось первое исследование, опровергающее эти утверждения.
Оказывается, употребление только диетических газированных напитков не провоцирует метаболического синдрома, не увеличивает артериального давления и не приводит к набору лишнего веса. Авторы исследования сосредоточились на одном подобном подсластителе сукралозе. Это самый распространенный ингредиент диетических напитков, выпускаемый под разными брендами. Установлено, что сукралоза, добавленная в напитки, не вызывает метаболических изменений, провоцирующих метаболический синдром. Он развивается лишь в том случае, если подсластитель сочетают с углеводами, входящими в состав не самых здоровых продуктов питания.
К сожалению, человек довольно часто сочетает диетическую газировку с разного рода фастфудом. Кроме того, искусственные подсластители добавляют в закуски, сладости и переработанные продукты питания на основе углеводов. Употребление сукралозы и углеводов изменяет часть мозга, контролирующую метаболизм - именно это и может спровоцировать ожирение, пишет CNN. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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