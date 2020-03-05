5 удивительных преимуществ пажитника
Пажитник всё ещё остаётся экзотическим растением для многих россиян. Но к нему стоит привыкнуть, ведь его семена обладают полезными свойствами для здоровья.
Уровень сахара в крови. Семена пажитника позволяют регулировать уровень сахара в крови. Достаточно размочить 8-10 семян в течение ночи, а затем выпить этот раствор утром. И весь день сахар будет оставаться в пределах нормы.
Помогает при менструальных спазмах. Съешьте несколько семечек пажитника утром, и в течение дня боли при менструациях станут намного менее интенсивными.
Избавляет от лишнего веса. Семена пажитника - это превосходные пищевые волокна, которые очень долго перерабатываются желудочно-кишечной системой и позволяют сохранять чувство сытости. А это защищает человека от переедания и в долгой перспективе позволяет худеть.
Сражается с воспалениями кожи. Положите в стакан с водой несколько семечек пажитника на ночь, а затем измельчить их. Наносите полученную пасту на проблемные участки кожи, и довольно быстро это приведет к их заживлению.
Повышает либидо. Эти семена увеличивают уровень сексуального возбуждения у мужчин и женщин. В азиатских странах пажитник довольно часто рекомендуют людям, у которых понизилось либидо, как пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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