Синим светом можно лечить депрессию
Характерный синий цвет снижает выраженность депрессии у людей, столкнувшихся с сотрясением мозга. Таковы предварительные результаты исследования ученых из Университета Аризоны.
Небольшое по масштабам, но многообещающее исследование американских ученых показало некоторые интересные возможности лечения распространенных симптомов сотрясения мозга. Воздействие на людей с умеренными травмами мозга синим светом каждое утро снижает такие побочные эффекты сотрясений, как депрессия и нарушения сна. Существует множество научной литературы, изучающей воздействие синего цвета на здоровье. Обычно о нём говорят в отрицательном ключе, поскольку он нарушает циркадные ритмы. Многие современные технологические и исследовательские проекты пытаются обратить синий цвет во благо, воздействую с помощью него на псориаз, гипертонию и вредные бактерии, вызывающие инфекции кожи и мягких тканей.
Ученые из Университета Аризоны провели эксперимент, чтобы увидеть, идёт ли синий свет на пользу жертвам сотрясений мозга и других умеренных травм этого органа. В исследовании приняли участие 35 человек со средним возрастом в 26 лет, которые перенесли сотрясения мозга в течение последних 18 месяцев. На всех воздействовали похожим на планшет устройством для выделения света по полчаса каждое утро в течение 6 недель. 17 человек действительно получали синий свет, а находящиеся в контрольной группе 18 человек плацебо-свечение.
К концу периода наблюдений все их участники прошли через тесты, определяющие различные симптомы сотрясений мозга, включая депрессии, головные боли, усталость, проблемы со сном, памятью и концентрацией. В группе, получавший синий свет выявлено уменьшение симптомов депрессии на 22%. Также у этих людей повысились качество сна и концентрация, снизились усталость и раздражительность, по сравнению с группой на плацебо, пишет New Atlas. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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