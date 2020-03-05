Пребиотики снимают стресс и улучшают сон

Такими пребиотиками богата капуста, лук-порей, цельнозерновые продукты и артишоки. Недавно ученые Колорадского университета в Боулдере провели ряд экспериментов на мышах, чтобы определить воздействие пребиотиков на человека. Одну группу мышей кормили обычной пищей, а другой добавляли в еду биологически активные соединения. Исследователи подвергали мышей стрессу, а также регулярно отслеживали их физиологические показатели.Группа мышей, которая употребляла обычную пищу, хуже восстанавливалась от стресса после сна. Более того, ученые заметили у них более выраженные колебания температуры тела.