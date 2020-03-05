Пребиотики снимают стресс и улучшают сон
Американские ученые смогли доказать положительное влияние биологически активных соединений (пребиотиков) на сон и ликвидацию стресса. С основными пребиотиками, которые содержаться в молочной продукции, знакомы практически все. Однако недавно были открыты пребиотики, которые не перевариваются и не усваиваются организмом человека, но служат пищей для нашего микробиома. Они служат пищей для бактерий, проживающих в кишечнике.
Такими пребиотиками богата капуста, лук-порей, цельнозерновые продукты и артишоки. Недавно ученые Колорадского университета в Боулдере провели ряд экспериментов на мышах, чтобы определить воздействие пребиотиков на человека. Одну группу мышей кормили обычной пищей, а другой добавляли в еду биологически активные соединения. Исследователи подвергали мышей стрессу, а также регулярно отслеживали их физиологические показатели.
Группа мышей, которая употребляла обычную пищу, хуже восстанавливалась от стресса после сна. Более того, ученые заметили у них более выраженные колебания температуры тела.
Оставить комментарий