Добавление этих специй к завтраку помогает быстрее похудеть
Специи приносят здоровью человека много пользы, некоторые из них особенно эффективны в деле похудения. Чтобы ускорить процессы сжигания жира в теле и быстрее избавиться от лишнего веса, употреблять их полезно в начале дня, за завтраком.
Как сообщает MedikForum.ru с ссылкой на The Health Site, завтрак оценивается диетологами как самый важный прием пищи, когда речь идет об ускорении метаболических процессов, помогающем похудеть.
«Ваш завтрак должен быть здоровым, сытным и питательным – тогда вы не будете испытывать соблазна постоянными перекусами в течение остальной части дня, будете лучше контролировать себя, избежите переедания. Это также поможет вам похудеть, но чтобы быстрее добиться нужной цели, добавляйте к блюдам специи», – поделились рекомендацией диетологи.
Черный перец. Содержит соединение пиперин, что делает его специей, хорошо помогающей при воспалениях и проблемах с пищеварением. Также данное вещество обладает способностью блокировать образование новых жировых клеток, снижает уровень «плохого» холестерина. Добавляйте перец к блюдам из яиц, в бутерброды.
Имбирь. Его противовоспалительные свойства улучшают общее состояние здоровья и вместе с этим – все процессы в организме, включая метаболические.
Корица. В плане жиросжигания это одна из самых действенных специй: регулярное потребление корицы помогает быстрее худеть в области живота. Она повышает чувствительность клеток организма к инсулину, обеспечивая лучший контроль уровня сахара в крови (крайне важное условие для быстрого похудения). Специю можно класть в йогурты, кофе, смузи.
Кайенский перец. По словам специалистов, это идеальная приправа для завтрака, помогающая избавляться от излишков жира. Ее супер-ингредиент капсаицин вызывает ускоренное сжигание калорий, и это научно доказанный факт. Приправляйте перцем яичницу и тосты.
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