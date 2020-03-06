Добавление этих специй к завтраку помогает быстрее похудеть

«Ваш завтрак должен быть здоровым, сытным и питательным – тогда вы не будете испытывать соблазна постоянными перекусами в течение остальной части дня, будете лучше контролировать себя, избежите переедания. Это также поможет вам похудеть, но чтобы быстрее добиться нужной цели, добавляйте к блюдам специи», – поделились рекомендацией диетологи.

Как сообщает MedikForum.ru с ссылкой на The Health Site, завтрак оценивается диетологами как самый важный прием пищи, когда речь идет об ускорении метаболических процессов, помогающем похудеть.Содержит соединение пиперин, что делает его специей, хорошо помогающей при воспалениях и проблемах с пищеварением. Также данное вещество обладает способностью блокировать образование новых жировых клеток, снижает уровень «плохого» холестерина. Добавляйте перец к блюдам из яиц, в бутерброды.Его противовоспалительные свойства улучшают общее состояние здоровья и вместе с этим – все процессы в организме, включая метаболические.В плане жиросжигания это одна из самых действенных специй: регулярное потребление корицы помогает быстрее худеть в области живота. Она повышает чувствительность клеток организма к инсулину, обеспечивая лучший контроль уровня сахара в крови (крайне важное условие для быстрого похудения). Специю можно класть в йогурты, кофе, смузи.По словам специалистов, это идеальная приправа для завтрака, помогающая избавляться от излишков жира. Ее супер-ингредиент капсаицин вызывает ускоренное сжигание калорий, и это научно доказанный факт. Приправляйте перцем яичницу и тосты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как повысить метаболизм с помощью картофеля.