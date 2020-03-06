5 простых способов полюбить спорт
Регулярные занятия спортом помогают оставаться здоровыми, быть в хорошей физической форме и жить дольше. Однако не каждому под силу превратить тренинг в постоянную привычку.
Но с этими пятью советами вы точно справитесь без проблем.
Отдайте приоритет тренировкам
Занятия спортом имеют много преимуществ, начиная от хорошего сна и заканчивая увеличением энергии. Важно понимать, что физические упражнения так же важны, как и решение повседневных проблем, поэтому важно выстроить приоритеты.
При составлении своего ежедневного или еженедельного расписания убедитесь, что вы заложили время на тренировку, чтобы у вас не было повода от нее отказаться.
Найдите свое время
Эксперты рекомендуют начинать день с тренировки. Выполнение ее первым делом с утра означает, что позднее вам не придется искать отговорки и что-то неожиданное не расстроит ваши планы. Кроме этого, вы поддерживаете метаболизм на повышенном уровне в течение всего дня.
Конечно, при выборе времени важно ориентироваться на внутренние ощущения, в том числе и относительно типа физической нагрузки.
Варьируйте упражнения
Если вы нашли любимый вид спорта и получаете удовольствие от него – это прекрасно. Но важно сделать так, чтобы спустя месяц эти занятия вам не надоели.
Для этого важно варьировать привычную рутину.
Подготовьтесь
Чтобы снизить вероятность пропуска очередной тренировки, убедитесь, что все необходимое готово. Что форма чистая и сложена в сумку.
Если вам нужно следить за детьми, попробуйте подключить их к занятиям спортом.
Ставьте правильные цели
Увеличение весов, скорости, гибкости связано в конечном счете с улучшением здоровья. Однако важно увеличивать нагрузку постепенно.
Именно ее уровень стоит расценивать как мерило успешности, а не цифры на весах.
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