3 закуски, которыми можно наслаждаться без зазрения совести и опасности для фигуры

Нут
Один или два небольших перекуса в день помогут вам чувствовать себя сытыми. Если вы хотите сократить потребление калорий, лучше отдавать предпочтение растительным вариантам.

Финики с арахисовым маслом

Четыре финика – это примерно 120 калорий и 12 процентов от дневной нормы потребления клетчатки.

Добавьте к ним ложку арахисового масла и вы получите больше вкуса, увеличив калорий до 200.

Жареный нут 

Одна из лучших закусок среди растительных вариантов. Нут – отличный источник белка и клетчатки. Это простая закуска, которую легко можно приготовить дома.

Чтобы усилить вкус, добавьте при обжаривании или запекании в духовке немного соли и любимых специй.

Овощные чипсы 

Нет, не чипсы, которые продаются в пакетиках в каждом магазине! Здоровый домашний вариант.

С помощью овощечистки нарежьте картофель, свеклу и морковь на тонкие полоски и запеките в духовке с небольшим количеством масла и соли.
Теги : здоровое питание, перекусы
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