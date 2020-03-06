3 закуски, которыми можно наслаждаться без зазрения совести и опасности для фигуры
Один или два небольших перекуса в день помогут вам чувствовать себя сытыми. Если вы хотите сократить потребление калорий, лучше отдавать предпочтение растительным вариантам.
Финики с арахисовым маслом
Четыре финика – это примерно 120 калорий и 12 процентов от дневной нормы потребления клетчатки.
Добавьте к ним ложку арахисового масла и вы получите больше вкуса, увеличив калорий до 200.
Жареный нут
Одна из лучших закусок среди растительных вариантов. Нут – отличный источник белка и клетчатки. Это простая закуска, которую легко можно приготовить дома.
Чтобы усилить вкус, добавьте при обжаривании или запекании в духовке немного соли и любимых специй.
Овощные чипсы
Нет, не чипсы, которые продаются в пакетиках в каждом магазине! Здоровый домашний вариант.
С помощью овощечистки нарежьте картофель, свеклу и морковь на тонкие полоски и запеките в духовке с небольшим количеством масла и соли.
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