Иран объяснил высокую смертность от коронавируса
Исламская республика Иран демонстрирует самую высокую смертность от COVID-19 за пределами Китая. Это удивило экспертов, оценивающих местную систему здравоохранения очень высоко.
За пределами Китая вплоть до недавнего времени Иран демонстрировал самую высокую смертность от коронавируса. Сегодня по этому печальному показателю с ним сравнялась Италия - в обеих странах по 107 умерших. Правда, в Иране официально 3 513 заболевших, а в Италии - 3 089. При этом на 6 088 заболевших в Южной Корее пока приходится только 40 смертей. Это озадачивает экспертов, пытающихся определиться со средними показателями летальности от коронавируса. Не очень понятно, почему он так мощно бьет именно по Ирану.
Несмотря на прессинг международных экономических санкций, Иран имеет отличную систему здравоохранения и является популярным местом для медицинского туризма со всего региона. Год от года здесь растет средняя продолжительность жизни населения, и падают показатели младенческой смертности. Как полагают власти Ирана, такая высокая смертность объясняется двумя причинами. Первое - эпидемия началась в городе Кум, где находятся главные шиитские святыни. Множество паломников здесь глубоко преклонного возраста, средний возраст пациентов с COVID-19 составил 60+ лет. А среди пожилых смертность от этой болезни намного выше. По официальным данным ВОЗ, в возрасте от 10 до 40 смертность от COVID-19 составляет 0,2%, а в возрасте старше 80 - 14,8%.
Вторая причина вызовет больше споров. Иран до сих пор убежден, что чуть ли не единственным в мире демонстрирует предельную честность по поводу числа заболевших и умерших. Мол, другие страны настойчиво занижают цифры или вовсе скрывают, чтобы смягчить последствия для экономики и туристического сектора. Но подобная тактика будет более активно потворствовать распространению коронавируса, пишет PressTV. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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