Зеленый чай способен продлить жизнь на 15 месяцев
Зеленый чай, употребляемый не менее трех раз в неделю, способен продлевать людям жизнь. Широкомасштабное исследование китайских ученых показало: его питье может подарить дополнительные 15 месяцев.
Как сообщает MedikForum.ru, в рамках проекта исследователями были проанализированы данные более 100 000 человек, за которыми наблюдали в течение 7 лет. К началу наблюдений не имели каких-либо заболеваний.
Было установлено: люди, регулярно пьющие зеленый чай, демонстрировали значительно сниженный риск развития сердечных заболеваний – вероятность умереть от сердечного приступа (а также инсульта) для них сокращалась на 20 процентов.
«У пожилых людей, пьющих зеленый чай, свойственные возрасту проблемы с сердцем возникали на полтора года позже, чем у тех, кто не пил», – рассказали научные специалисты.
Говоря о способности напитка продлевать жизнь, они констатировали: данный эффект обусловлен ингредиентами в листьях зеленого чая. Среди этих ценных веществ –полифенолы, флавонолы, теафлавины, катехины . Они оказывают противовоспалительное действие, действуют в организме как антиоксиданты.
По словам ученых, хотя другие виды чаев также содержат полифенолы, они не всегда обеспечивают их полноценное поступление в организм. Например, в черном чае соединения быстро сбраживаются, и, таким образом, теряют большинство своих полезных эффектов.
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