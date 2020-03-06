5 продуктов, которые нужно есть для защиты от атеросклероза
Обеспечивая защиту от атеросклероза с помощью этих продуктов, мы можем избежать инфаркта и инсульта. С этой целью нужно чаще есть орехи, куркуму, спаржу и не только.
Как сообщает MedikForum.ru, атеросклерозом является процесс накопления налета внутри стенок артерий, что делает их жесткими и ограничивает приток крови к сердцу. Некоторые продукты содержат вещества, способные очищать артерии, - тем самым они защищают организм от опасных последствий атеросклероза, затрагивающих сердце и мозг.
Одним из них является авокадо: его потребление не только снижает выработку «плохого» холестерина, но также увеличивает выработку «хорошего», что держит артерии в чистоте. Комплекс витамина Е и калия, которыми полон продукт, предотвращают окисление холестерина, снижает кровяное давление.
Также для защиты от атеросклероза нужно есть орехи. Продукт содержит много магния, который эффективно борется образованием налета в артериях, и омега-3 жирных кислот, дополнительно помогающих уменьшить выработку плохого холестерина.
Очень полезна для сосудистой системы спаржа, насыщенная клетчаткой и минералами. Этот комплект предотвращает образование тромбов. Помимо того, минералы растительного продукта уменьшают воспаление, затрагивающее артерии.
Для оздоровления сосудов нужно есть куркуму: благодаря противовоспалительным свойствам специи можно избежать затвердения артерий. Также она уменьшает повреждение стенок артерий, что снижает риск образования тромбов и атеросклеротического налета.
Еще один продукт, предотвращающий повреждение артерий, - брокколи. В ней очень много витамина К, который защищает сосуды от последствий окисления холестерина, и клетчатки, снижающей давление.
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