Пить кефир на ночь полезно не всем. Кому нужно отказаться?
Привычка пить стакан кефира на ночь считается очень полезной для здоровья, но это не безусловно так – некоторым людям нужно отказаться от нее. Прежде всего, это касается случаев хронических нарушений пищеварения.
Как сообщает MedikForum.ru, ритуал с питьем кефира на ночь полезен людям с нормально работающим пищеварительным трактом – здоровый организм ночью хорошо усваивает кальций.
Но также ночью происходит естественное замедление физиологических процессов организма, включая пищеварительные. Поэтому при наличии отклонений ЖКТ еда нежелательна, ее переваривание может стать избыточной нагрузкой.
Людям с гастритом нужно отказаться от кисломолочного продукта. Выпитый на ночь, он может неприятно сказаться на самочувствии утром, констатирует «Рамблер/доктор».
Его эксперт напомнил, что кефир насыщен белком, усвоение которого требует много времени. Потратив его, организм может не успеть восстановиться к утру. Особенно плохо при этом могут чувствовать себя люди, склонные к мигреням, головным болям. Им тоже лучше отказаться от идеи употреблять кефир на ночь.
Следует понимать и то, что потребление разной пищи способно вызывать индивидуальные реакции организма, предугадать которые заранее невозможно. У некоторых продукт может спровоцировать процесс брожения в кишечнике. Эту особенность помогает выявить личный опыт, а также выполнение теста на пищевую непереносимость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о простых средствах, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья.
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