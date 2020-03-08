Силовые тренировки помогают против "жирной печени" и высокого сахара в крови

Силовые тренировки помогают против "жирной печени" и высокого сахара в крови

В исследовании, опубликованном в Журнале эндокринологии, ученые из Университета Кампинас (Бразилия), показали, что силовые тренировки приводят к снижению жира в печени и уменьшают риск диабета у мышей с ожирением.

Чтобы изучить влияние силовых тренировок, ученые провели 15-дневный эксперимент на группах мышей с различными диетами и частотой физических нагрузок. Они поместили группу A на стандартную диету без упражнений, группу B на диету с высоким содержанием жиров без упражнений и группу C на ту же диету с высоким содержанием жиров с силовыми тренировками. Эксперемент длился 2 недели. Они обнаружили, что мыши в группе B страдали ожирением и диабетом, тогда как мыши в группе C испытывали значительное снижение уровня сахара в крови. Хотя группа С все еще страдала ожирением, исследователи обнаружили, что силовые тренировки снижают жир печени на 25–30%.

Польза силовых упражнений для печени

Анаэробные упражнения, такие как силовые тренировки, используются спортсменами и любителями физической культуры для улучшения силы, скорости и силы. В отличие от аэробных упражнений, которые повышают выносливость, анаэробные упражнения используются для наращивания мышечной массы. Исследование, опубликованное в журнале Mayo Clinic Proceedings, показало, что у людей с умеренной мышечной силой риск развития диабета 2 типа на 32% ниже, чем у людей с низкой мышечной силой.

Ученые наблюдали влияние силовых тренировок на печень для оценки этих механизмов. Они обнаружили, что мыши производили меньше глюкозы, чем тучные, с малоподвижным режимом. Кроме того, силовые тренировки помогли снизить риск накопления жира и воспаления в печени.

Медикфорум писал о мифах о сахарном диабете.
Теги : жирная печень, диабет второго типа, силовые тренировки
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Силовые тренировки помогают против "жирной печени" и высокого сахара в крови


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