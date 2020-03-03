Врачи рассказали, как побороть весенний авитаминоз

Витамин А, необходимый нам для зрения и регенерации костей содержится молочных продуктах, яйцах, а также в моркови и тыкве.

Витамины группы В можно обнаружить в курице, говядине, почках и печени, а а также в треске. Витамины данной группы нужны для нормализации обмена веществ.

Витамин С находится в цитрусовых , квашеной капусте.

Витамины Е, необходимый для нормальной работы мышц и сосудистой и эндокринной систем содержится в растительном масле, яйцах, молоке.

Витамин D помогает укреплять кости и благотворно влияет на состояние кожи. Несмотря на то, что этот витамин мы можем получать вместе с солнцем, им богата морская капуста, морская рыба и пивные дрожжи.

Медики перечислили продукты, которые необходимо включить в свой рацион весной для борьбы с нехваткой витаминов.Все знают, что авитаминозом называется дефицит витаминов. Чаще всего он наступает весной. Каждый ощущает авитаминоз по-разному: у кого-то начинают слоиться ногти и шелушиться кожа, у кого-то наблюдается общее плохое самочувствие.