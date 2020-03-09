5 побочных эффектов излишнего потребления молочки

Чрезмерное потребление молочных продуктов может вызывать целый ряд побочных эффектов. Вот пять из них.По данным Национального института здоровья США, 65% взрослых имеют какую-то форму непереносимости лактозы, почти 3/4 людей в мировом масштабе. Непереносимость проявляется тошнотой, иногда рвотой и диареей.Даже если вас не тошнит после употребления молочных продуктов, вы можете столкнуться с вздутием живота и появлением прыщей.Гормоны, которые частенько находят в молочных продуктах, могут ухудшить акне. Самое плохое влияние было обнаружено при употреблении обезжиренного молока.Молочные продукты питательны. Но наравне с большим количеством витаминов и минералов, в них может быть много калорий. Употребление жирной молочки может приводить к перееданию.Некоторые исследования обнаружили, что высокое потребление молока может повышать риск некоторых видов рака, в частности, простаты и молочных желез. Однако большинство из них отмечали корреляцию, а не причинно-следственную связь.