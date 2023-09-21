3 простых изменения в рационе предотвращают скачки сахара в крови

«Это приводит к воспалению и влияет на их способность адекватно вырабатывать энергию. Скачки уровня глюкозы заставляют нас чувствовать себя утомленными и голодными каждые несколько часов и могут вызвать плохое настроение, гормональный дисбаланс, затуманивание сознания и ускорить процесс старения посредством процесса, известного как гликация», - говорит врач-терапевт Арсеньева Элеонора специально для МедикФорум.

1. Замените сладкий завтрак на соленый

«Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете, насколько сильной была ваша тяга и сколько энергии вы чувствовали», — добавила она.

2. Добавьте в свой рацион овощную закуску

«Когда клетчатка попадает в верхнюю часть кишечника раньше, чем другие продукты, она прижимается к стенкам кишечника, создавая защитную сетку. Эта сетка уменьшает поглощение любых молекул глюкозы во время остальной части еды и, следовательно, уменьшает всплеск глюкозы во время еды».

3. Попробуйте приготовить еду заранее

«Приготовьте пакеты из сырых овощей и храните их в холодильнике или используйте приготовленные на пару пакеты с замороженными овощами, чтобы быстро добавить их к обеду или ужину».

Вы когда-нибудь съедали плитку шоколада, чтобы избавиться от дневного упадка сил, и замечали, что мгновенный прилив энергии очень быстро сменился волной усталости?Это потому, что когда ваше тело слишком быстро получает слишком много глюкозы после еды, оно испытывает скачок уровня сахара в крови.Прилив сахара приводит к тому, что митохондрии в ваших клетках испытывают стресс и отключаются.Что еще хуже, постоянные скачки уровня глюкозы со временем могут привести к таким заболеваниям, как диабет 2 типа, предупредила Арсеньева.Хотя определенные продукты могут быть пусковыми механизмами этого вредного процесса, разумный выбор диеты может держать уровень сахара в крови под контролем.К счастью, эксперт рекомендовал три простых диетических изменения, которые помогут избежать скачков.Употребление фруктовых соков, смузи, хлопьев или тарелок асаи с утра первым делом может повредить ваши митохондрии, повысить уровень сахара в крови и фактически дать вашему организму меньше энергии, объяснила Арсеньева.Поэтому она порекомендовала перейти на такие варианты, какОвощи богаты клетчаткой, и употребление этого углевода прежде всего оказывает «мощное» влияние на уровень сахара в крови.Приготовление еды заранее может помочь вам вернуть контроль над тем, что вы едите, и включить в свой рацион больше продуктов, богатых клетчаткой.Избегайте приготовления пюре из овощей, так как это влияет на содержание клетчатки.Ранее МедикФорум писал о пользе употребления пшена для здоровья.

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