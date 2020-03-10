Три полезных сока, которые улучшат иммунитет

Долгая, холодная зима подошла к концу, на смену ей спешит теплая весна. Однако именно в этот период обостряются сезонные заболевания. Да и вспышка коронавируса не позволяет расслабляться. Нужно думать о своем иммунитете!Но есть простой способ оставаться здоровыми – укреплять иммунную систему. Для этого важно качественное питание и включение в рацион фруктов и овощей. Если вы не любитель надкусывать яблоко, обратите внимание на соки.Такое необычное сочетание – убойный коктейль. Куркума – специя, обладающая мощным противовоспалительным эффектом. Мандарины, как и все цитрусовые богаты витамином С. А в скромной морковке полно бета-каротина, полезного для дыхательных путей и кишечника.Яблочный уксус известен целым рядом полезных свойств, в том числе противомикробным эффектом. Добавьте небольшое его количество в стакан воды. Подсластите чайной ложечкой меда и сдобрите щепоткой молотого имбиря. Он известен своими противовоспалительными эффектами и остротой.Хотите получить максимум витаминов в стакане сока? Тогда смешайте между собой разные цитрусовые. Например, апельсины, лимоны и лаймы. Грейпфрут поможет оттенить этот коктейль приятной горчинкой.