4 простые средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья
Теплая вода, яблочный уксус, топленое масло являются простыми средствами, употребление которых утром способно улучшать человеку здоровье.
Как сообщает MedikForum.ru, утро - это лучшее время, чтобы дать телу и здоровью человека необходимый для активной работы организма импульс. Поспособствовать этому могут простые средства, о них специалисты рассказали на портале Times Now.
Стакан теплой воды. Выпивайте его сразу после того, как проснетесь: эта практика приносит много пользы для здоровья. Теплая вода увлажняет организм после 8-9 часов сна, стимулирует работу кишечника и пищеварения, ускоряет обмен веществ.
Ложка топленого масла. Простой продукт богат линолевой кислотой, которая используется организмом в биосинтезе клеточных мембран, и витамином К2, влияющим на снижение риска сердечных заболеваний. Вместе эти два соединения способствуют укреплению тканей, что уменьшает воспаление.
Яблочный уксус. Именно утром после пробуждения его употребление особенно полезно для здоровья. Данное средство помогает в потере веса, улучшает состояние кожи, повышает метаболизм, обеспечивает детоксикацию тела.
Растительное масло. Подержите во рту примерно 2 столовых ложки масла, взболтайте его движением лицевых мускулов и выплюньте. Такая утренняя привычка имеет много полезных свойств: улучшает здоровье полости рта, избавляет от бактерий и неприятного запаха.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему утром полезно употреблять в пищу грибы.
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