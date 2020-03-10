Названы 10 самых полезных продуктов для ежедневного рациона женщин
Среди названных экспертами продуктов – свежие фрукты и овощи, цельнозерновые, молочные, орехи, бобовые и другие.
Как сообщает MedikForum.ru, специалистами в области питания были названы самых полезных продуктов для ежедневного рациона питания женщин. Их рекомендации прозвучали на портале Times Now.
В составленный диетологами список вошли
- Свежие, замороженные, сезонные фрукты и овощи – как источники витаминов и антиоксидантов, укрепляющих иммунитет.
- Цельнозерновые злаки – как поставщики сложных углеводов, которые помогают контролировать вес.
- Молоко. Будучи важным источником кальция, снижает риск остеопороза, особенно у женщин в постменопаузе.
- Творог. Работает в организме женщин как натуральный пробиотик, который помогает очистить пищеварительную систему.
- Орехи. Обеспечивают женский организм жирными кислотами омега-3, улучшающими уровень холестерина, поддерживающими здоровье сердца.
- Бобовые. Являются отличным вегетарианским источником белка, минералов, витаминов, улучшающих самочувствие женщин.
- Соевые бобы. Их преимущество для здоровья женщин – высокое содержание антиоксидантов, веществ- изофлавонов, защищающих от гормонального рака.
- Топленое масло. Помогает в усвоении жизненно важных микроэлементов, таких как кальций, витамин D. Женщинам важно употреблять жиры хорошего качества для поддержания здоровья кожи и костей.
- Рыба. Этот продукт является самым богатым источником омега-3 жирных кислот, которые имеют много преимуществ для сердечно-сосудистой системы.
- Вода. Является отличной альтернативой калорийным напиткам, что делает ее лучшим напитком для похудения.
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