При каких проблемах со здоровьем помогает питье воды натощак по утрам

«Исследование показало, что питье 500 мл воды натощак значительно стимулирует кровообращение, делает кожу более здоровой и сияющей», – отметили эксперты.

«Также вода предотвращает изжогу, хорошо влияет на рост волос, укрепляет иммунную систему, позволяет избежать почечных камней, инфекций мочевого пузыря преждевременных морщин», - перечислили медики.