При каких проблемах со здоровьем помогает питье воды натощак по утрам
Питье воды натощак после пробуждения утром является одной из самых полезных привычек; это даже помогает скорректировать некоторые проблемы со здоровьем, о чем специалисты по питанию рассказали на портале Focus.de.
Как сообщает MedikForum.ru, утром натощак сразу после пробуждения рекомендуется выпивать минимум один стакан воды, желательно не холодной, – комнатной температуры. За время ночного сна организм естественным образом теряет влагу, так что может возникать обезвоженность, плохо влияющая на состояние крови (она загустевает), сердечно-сосудистой системы (следствие сгущения крови), кожи. Некоторые люди могут позволить себе выпивать натощак по утрам до половины литра воды.
«Исследование показало, что питье 500 мл воды натощак значительно стимулирует кровообращение, делает кожу более здоровой и сияющей», – отметили эксперты.
Многие проблемы здоровья связаны со скоплением в теле нежелательных веществ, потенциальных токсинов, их остаточных компонентов, выделяемых при расщеплении. Употребляя после пробуждения воду, активизируем их выведение из организма.
Проблема похудения, когда жир упрямо застаивается и не уходит, питье воды натощак может стать способом ее решения. Принимаемая на голодный желудок, она автоматически повышает метаболизм.
«Также вода предотвращает изжогу, хорошо влияет на рост волос, укрепляет иммунную систему, позволяет избежать почечных камней, инфекций мочевого пузыря преждевременных морщин», - перечислили медики.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому нужно отказаться от привычки выпивать кефир на ночь.
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