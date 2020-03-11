Защищает от рака и других болезней, продлевает жизнь. Новые данные об имбире
Употребление имбиря, как показывают новые данные ученых, связано с улучшенной защитой организма от опасных болезней, включая рак, сердечно-сосудистые, нейродегенеративные. Таким образом, продукт способен продлевать человеческую жизнь, констатируют исследователи.
Как сообщает MedikForum.ru, способность имбиря продлевать людям годы жизни, согласно новым данным, отчасти связана с тем, что продукт эффективно защищает организм от различных форм рака. Его противораковые свойства обеспечиваются действием биоактивного жгучего вещества, известного как 6-гингерол.
Конкретно он может предотвращать развитие колорекатльного рака (рака толстой кишки). В эксперименте с участием 30 человек ежедневное потребление 2 граммов экстракта имбиря в день значительно уменьшило концентрацию провоспалительных сигнальных молекул в кишечнике.
«Другие данные свидетельствуют: имбирь может быть эффективным средством, помогающим избежать рака поджелудочной и молочной желез, рака яичников, хотя в этом направлении необходимы дополнительные исследования», – рассказали научные специалисты изданию Express.
Помимо этого употребления имбиря обеспечивает защиту от других болезней, включая сердечно-сосудистые. Заболевания сердца возникают, когда холестерин ЛПНП («плохой») закупоривает артерии, снабжающие его кислородом. Исследование на крысах с гипотиреозом продемонстрировало: экстракт имбиря может понижать уровень данного типа холестерина в той же степени, что и препарат-статин аторвастатин. В другом проекте с участием 85 человек, имевших повышенный уровень холестерина, регулярный прием 3 граммов порошка имбиря обеспечил значительное снижение большинства маркеров холестерина в организме.
Также исследованиями было показано, что имбирь повышает защиту от основного возрастного убийцы – болезни Альцгеймера. Ряд проектов с животными показал: антиоксиданты и биологически активные соединения пряного продукта способны ингибировать воспалительные реакции, возникающие в мозге и ведущие к его деградации. В испытаниях с пожилыми людьми было выявлено: имбирь улучшает реакции и рабочую память.
Ранее портал MedikForum.ru писал о пяти типах продуктов, которые рекомендуется есть для защиты от рака.
Оставить комментарий