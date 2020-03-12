Обработанные продукты не так страшны, как ими пугают, диетолог

Для большинства обработанные продукты ассоциируются с искусственными ароматизаторами, консервантами и проблемами со здоровьем. Однако мало, кто знает, что обработанный продукт – это любой продукт, который не продается в сыром виде или естественной форме.Тем не менее, важно отметить разницу между высоко и минимально обработанной пищей. Последнюю можно смело включать в рацион. Это нарезанные фрукты и овощи, обезжиренное молоко, хлопья, обогащенные витаминами, йогурты.Такие ингредиенты безвредны, их можно использовать даже для детских блюд. А вот высоко обработанные продукты, вроде чипсов, крекеров и газировки, увеличивают вероятность переедания.Диетолог Кара Харбстрит отметила, что обработанные продукты незаслуженно добавляются в «черные списки». Она подчеркивает, что пища не может быть плохой или хорошей, с моральной точки зрения. Она может быть менее или более сбалансированной по нутриентам.