Назван самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Успех зависит от отношения окружающих людей.
Реабилитационная система «12 шагов», разработанная более 80 лет назад, названа самой эффективной в борьбе с алкоголизмом. Такой вывод сделали ученые Стэнфордского университета. Об этом было сообщено в Кокрейновской базе данных систематических обзоров.
Исследователи установили наблюдение более чем за 10 тысячами человек, страдающих алкоголизмом. Им ужалось выяснить, что программа, разработанная более 80 лет назад и более известная под названием «Клуб анонимных алкоголиков», является самой эффективной. Она используется специалистами по борьбе с алкоголизмом во всем мире, поэтому результаты международные и не зависят от национальности, возраста, социальной и половой принадлежности. В равной степени «12 шагов» помогла женщинам, молодежи, пенсионерам, военным и политикам.
По мнению исследователей, программа эффективна потому, что основывается на социальном воздействии и участии со стороны других людей, с которыми контактирует зависимый человек.
Кроме того, большое значение имеет и тот факт, что алкоголик честно признает имеющуюся у него проблему и сам принимает решение избавиться от нее. Принципы «Клуба анонимных алкоголиков», соблюдать которые обязуются его члены, подразумевают правила, следование которым постепенно приводят к полному отказу от допинга. При этом постоянное взаимодействие не оставляет человека наедине со своими страхами, позволяя ему реализовывать высвобождающийся потенциал в других областях.
Ранее МедикФорум писал, что ученые отмечают, люди должны осознать, что эти вредные привычки сказываются на весе человека. Люди, которые только начинают пить, обычно набирают вес, а алкоголики страдают от недостатка веса.
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