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Наладить питание: как не заработать ПП головного мозга

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Похудение часто сопровождается типичными ошибками в питании. Достигнуть желаемого результата кажется нереальным. Похудение становится стилем жизни, только и думаешь о диетическом питании. Если вопрос: «Что бы такого съесть, чтобы похудеть?» актуален для вас, читайте материал MedikForum.ru. Мы расскажем, какие ошибки в питании совершаются и как не заработать ПП головного мозга.

Ошибки в питании при похудении


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Невроз, паника при поедании лишнего куска хлеба, нестабильный вес — признаки ПП головного мозга. Период зависимости от еды, при котором пища является единственной радостью в жизни. Ведь эндорфины быстрее получают из вкусных блюд — сладостей, выпечки, фастфуда.

Нередко ПП головного мозга сопровождается гормональным сбоем. Постоянные ограничения в питании, изнуряющие тренировки, отсюда срывы. Подобное пищевое поведение способно довести до того, что пропадут критические дни.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются девушки и парни на пути к фигуре мечты, в целом одинаковы. У каждого проявляются по-своему:

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  • Надежда на быстрый результат; 
  • Голодание;
  • Строжайшие ограничения;
  • Непродуманные, слишком интенсивные тренировки;
  • Зацикленность на правильной еде.

Как бороться с ПП головного мозга


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Необходимо научиться выстраивать адекватные отношения с едой. Перестать думать, что разрешено кушать, что нельзя. Еда не должна становиться врагом, антидепрессантом, запретным плодом. Еда - это топливо, нужное для поддержания энергии, хорошего самочувствия, здоровья.

В таком случае придётся работать с головой, психологией. Нормально, что процесс может занять много времени. Не нужно насиловать себя, гнаться за быстрыми результатами. Подскажем несколько важных правил, которые позволят избавиться от ПП головного мозга:

Не зацикливаться. Слепо следовать правилам ПП не следует. Вес придёт в норму, когда вы научитесь слушать организм, удовлетворять его потребности, а не пичкать тело только полезными продуктами.

Не стремиться к определенному весу. Показатель на весах неважен. 50 килограммов в зеркале могут выглядеть обвисшим тело, с дряблыми мышцами. А 70 килограммов вполне реально довести до идеала, даже не сбавив ни килограмма. Физическая активность поможет добиться правильной цели.

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Слушать организм. Важный принцип для избавления от ПП головного мозга. Не доедайте всю порцию, как учила мама в детстве. Не жалейте еду. Прислушайтесь к организму — он подскажет, когда пришло чувство насыщения.

Разнообразить рацион. Овощи, фрукты, растительные жиры, сложные углеводы, белок, много воды - основа меню худеющего человека. Не нужно голодать, жевать листья салата, меню должно быть богато на витамины, микроэлементы.

Заниматься спортом. Без физической активности построить красивое тело нереально. Не обязательно бежать в зал и поднимать гантели. Можно выбрать спорт по душе — велосипед, плавание, йогу.

Вредные вкусности можно. Только они не должны быть основной пищей. На вредности отводите не больше 10% всего рациона. И важно не корить себя за съеденное пирожное или выпитый стакан газировки. Это не криминал, но не должно входить в привычку. Постарайтесь не ставить себе жесткие рамки, чтобы в дальнейшем было проще относится к своему питанию и не сорваться, когда добьетесь фигуры своей мечты.
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Наладить питание: как не заработать ПП головного мозга