Наладить питание: как не заработать ПП головного мозга

Похудение часто сопровождается типичными ошибками в питании. Достигнуть желаемого результата кажется нереальным. Похудение становится стилем жизни, только и думаешь о диетическом питании. Если вопрос: «Что бы такого съесть, чтобы похудеть?» актуален для вас, читайте материал MedikForum.ru. Мы расскажем, какие ошибки в питании совершаются и как не заработать ПП головного мозга.





Ошибки в питании при похудении





Невроз, паника при поедании лишнего куска хлеба, нестабильный вес — признаки ПП головного мозга. Период зависимости от еды, при котором пища является единственной радостью в жизни. Ведь эндорфины быстрее получают из вкусных блюд — сладостей, выпечки, фастфуда.





Нередко ПП головного мозга сопровождается гормональным сбоем. Постоянные ограничения в питании, изнуряющие тренировки, отсюда срывы. Подобное пищевое поведение способно довести до того, что пропадут критические дни.





Основные проблемы, с которыми сталкиваются девушки и парни на пути к фигуре мечты, в целом одинаковы. У каждого проявляются по-своему:





Надежда на быстрый результат;

Голодание;

Строжайшие ограничения;

Непродуманные, слишком интенсивные тренировки;

Зацикленность на правильной еде.





Как бороться с ПП головного мозга





Необходимо научиться выстраивать адекватные отношения с едой. Перестать думать, что разрешено кушать, что нельзя. Еда не должна становиться врагом, антидепрессантом, запретным плодом. Еда - это топливо, нужное для поддержания энергии, хорошего самочувствия, здоровья.





В таком случае придётся работать с головой, психологией. Нормально, что процесс может занять много времени. Не нужно насиловать себя, гнаться за быстрыми результатами. Подскажем несколько важных правил, которые позволят избавиться от ПП головного мозга:





Не зацикливаться. Слепо следовать правилам ПП не следует. Вес придёт в норму, когда вы научитесь слушать организм, удовлетворять его потребности, а не пичкать тело только полезными продуктами.





Не стремиться к определенному весу. Показатель на весах неважен. 50 килограммов в зеркале могут выглядеть обвисшим тело, с дряблыми мышцами. А 70 килограммов вполне реально довести до идеала, даже не сбавив ни килограмма. Физическая активность поможет добиться правильной цели.





Слушать организм. Важный принцип для избавления от ПП головного мозга. Не доедайте всю порцию, как учила мама в детстве. Не жалейте еду. Прислушайтесь к организму — он подскажет, когда пришло чувство насыщения.





Разнообразить рацион. Овощи, фрукты, растительные жиры, сложные углеводы, белок, много воды - основа меню худеющего человека. Не нужно голодать, жевать листья салата, меню должно быть богато на витамины, микроэлементы.





Заниматься спортом. Без физической активности построить красивое тело нереально. Не обязательно бежать в зал и поднимать гантели. Можно выбрать спорт по душе — велосипед, плавание, йогу.





Вредные вкусности можно. Только они не должны быть основной пищей. На вредности отводите не больше 10% всего рациона. И важно не корить себя за съеденное пирожное или выпитый стакан газировки. Это не криминал, но не должно входить в привычку. Постарайтесь не ставить себе жесткие рамки, чтобы в дальнейшем было проще относится к своему питанию и не сорваться, когда добьетесь фигуры своей мечты.