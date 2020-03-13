Коронавирус COVID-19. Продукты, от которых нужно отказаться (хотя бы временно)
Чтобы усилить защиту от нового коронавируса COVID-19, откажитесь от употребления продуктов, усвоение которых требует слишком больших усилий со стороны организма и ослабляет иммунную систему. Хотя бы временно введите табу на алкоголь, переработанную пищу, насыщенную сахаром еду.
Как сообщает MedikForum.ru, ранее медики рассказывали, какие продукты полезны с точки зрения укрепления иммунитета, слабость которого является основным фактором высокой подверженности коронавирусной инфекции. Но, помимо этого, профилактической мерой является отказ от некоторых продуктов.
По данным журнала EatingWell, необходимо ввести мораторий (хотя бы временный) на потребление алкоголя.
«Алкоголь подавляет иммунную систему и может продлить срок действия вируса. Он разрушает микробиом желудочно-кишечного тракта, играющий жизненно важную роль в поддержании обороны организма. Исследования показывают: алкоголь может вызывать утечку кишечных бактерий, что способствует воспалению и снижению защитных сил», - пояснил иммунолог Ариэль Левитан.
Помимо того, нужно контролировать количество употребляемого кофеина – он может нарушать действие многих лекарств, провоцировать ненужное возбуждение, мешающее организму расслабляться, отдыхать. Достаточный отдых является важным условием хорошо работающей иммунной системы.
На период разгула инфекции следует отказаться от продуктов, способных активизировать воспаление: это источники рафинированных углеводов, переработанное мясо в разных видах, продукты, содержащие много искусственных добавок и трансжиры.
«Даже если вы не больны, устранение продуктов, вызывающих воспаление, и увеличение полезной пищи (в первую очередь, содержащей витамины С, А, В12, цинк, селен, омега-3, позволит вашему телу быть в лучшей форме для защиты от болезней», - резюмировали эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах, которые помогут укрепить иммунитет в эпидсезон коронавируса COVID-19.
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