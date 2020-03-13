Коронавирус COVID-19. Продукты, от которых нужно отказаться (хотя бы временно)

«Алкоголь подавляет иммунную систему и может продлить срок действия вируса. Он разрушает микробиом желудочно-кишечного тракта, играющий жизненно важную роль в поддержании обороны организма. Исследования показывают: алкоголь может вызывать утечку кишечных бактерий, что способствует воспалению и снижению защитных сил», - пояснил иммунолог Ариэль Левитан.

«Даже если вы не больны, устранение продуктов, вызывающих воспаление, и увеличение полезной пищи (в первую очередь, содержащей витамины С, А, В12, цинк, селен, омега-3, позволит вашему телу быть в лучшей форме для защиты от болезней», - резюмировали эксперты.