5 привычек, которые увеличивают шансы на сердечный приступ

Сердечно-сосудистые заболевания – главная причина смерти людей во всем мире. Спровоцировать развитие соответствующих болезней могут многие факторы, в том числе наши собственные привычки.Здоровье полости рта и здоровье сердца связаны сильнее, чем кажется на первый взгляд. Согласно исследованию 2016 года, бактерии полости рта могут влиять на риск атеросклероза. Это состояние серьезно увеличивает риск развития сердечного приступа.Не любите общение и предпочитаете сидеть дома пятничными вечерами? Пора пересмотреть эту рутину. В 2016 году ученые провели исследование, по результатам которого выяснилось, что социальная изоляция серьезно увеличивает риск развития сердечных заболеваний, стенокардии например, на 29%.Мета-анализ исследований от 2018 года показал, что постоянный сон в течение более чем 11 часов в сутки может серьезно повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, на 44%.Многие говорят, что смех – лучшее лекарство. В этом есть доля правды. В исследовании 2009 года было обнаружено, что смех усиливает растяжение сосудов и улучшает кровоток, что важно для здоровья сердца.Недостаточное потребление жидкости в течение дня может привести к проблемам с сердцем уже после сорока лет. В исследовании 2017 года ученые установили, что небольшое обезвоживание может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.