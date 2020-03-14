Зимний фестиваль ГТО для всех категорий населения завершился в Нижегородской области

ГТО

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» подошел к концу в нижегородском регионе. В соревнования по сдаче нормативов приняли участие порядка 700 человек.

Фестиваль проходил по двум географическим зонам – северной и южной, а его заключительный этап был проведен там же, где проходили соревнования северной зоны – в городе Семенове.

В рамках заключительного этапа зимнего фестиваля в выполнении норм «Готов к труду и обороне» состязались школьники из образовательных учреждений 18 районов и городских округов северной зоны нижегородского региона.

Среди мальчиков и девочек 11-12 лет (III ступень комплекса ГТО) в личном первенстве победителями стали
  • Дмитрий Третьяков (Кстовский район),
  • Варвара Колебанова (Сормовский район Нижнего Новгорода),
в IV ступени, где представлены ребята 13-15 лет, победу одержали
  • Алексей Юдинцев (Тоншаевский район),
  • Анна Якушева (Кстовский район),
в V ступени – 16-17 лет – лучшими стали
  • Илья Веселов (городской округ Шахунья),
  • Мария Кормилицына (Кстовский район).
В нижегородском регионе сегодня открыты 55 центров, где ознакомиться с исчерпывающей информацией о движении ГТО может каждый желающий. Здесь же можно попытаться и выполнить  нормативы, пройдя необходимые тесты.

В управлении общественных связей правительства Нижегородской области отмечают, что инфраструктуру физкультурно спортивного развивают в рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», который утвержден указом главы российского государства Владимира Путина.

На территории нижегородского региона начиная с 2019 года происходит строительство малых спортивных площадок. На протяжении 2019 года таких площадок в области было открыто 16. Запланировано, что в 2020 будут открыты еще восемь.

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в нижегородском Арзамасе завершился региональный этап зимнего фестиваля ГТО зоны «Юг».
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