Зимний фестиваль ГТО для всех категорий населения завершился в Нижегородской области
Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» подошел к концу в нижегородском регионе. В соревнования по сдаче нормативов приняли участие порядка 700 человек.
Фестиваль проходил по двум географическим зонам – северной и южной, а его заключительный этап был проведен там же, где проходили соревнования северной зоны – в городе Семенове.
В рамках заключительного этапа зимнего фестиваля в выполнении норм «Готов к труду и обороне» состязались школьники из образовательных учреждений 18 районов и городских округов северной зоны нижегородского региона.
Среди мальчиков и девочек 11-12 лет (III ступень комплекса ГТО) в личном первенстве победителями стали
- Дмитрий Третьяков (Кстовский район),
- Варвара Колебанова (Сормовский район Нижнего Новгорода),
- Алексей Юдинцев (Тоншаевский район),
- Анна Якушева (Кстовский район),
- Илья Веселов (городской округ Шахунья),
- Мария Кормилицына (Кстовский район).
В управлении общественных связей правительства Нижегородской области отмечают, что инфраструктуру физкультурно спортивного развивают в рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», который утвержден указом главы российского государства Владимира Путина.
На территории нижегородского региона начиная с 2019 года происходит строительство малых спортивных площадок. На протяжении 2019 года таких площадок в области было открыто 16. Запланировано, что в 2020 будут открыты еще восемь.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в нижегородском Арзамасе завершился региональный этап зимнего фестиваля ГТО зоны «Юг».
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