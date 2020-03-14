Черный чай улучшает когнитивные способности - исследование
Исследователи из Пекинского университета обнаружили, что ежедневная чашка черного чая может не только улучшить настроение, но и когнитивные способности.
Исследование влияния черного чая на когнитивные способностиУченые набрали 90 студентов для двух экспериментов. В первом 50 участников разделили на две группы. Одна группа выпила чашку черного чая, а другая - чашку воды. В течение 10 минут им было поручено построить блочный дизайн для вымышленной фабрики игрушек. Исследователи обратились за помощью к 10 студентам университетов, чтобы выступить в качестве «судей» для проектирования блоков. Они оценили каждый дизайн по 11-балльной шкале как «грандиозность», «унификация», «эстетическая привлекательность» и «степень инновационности».
РезультатыСогласно результатам, студенты, пившие черный чай, набрали в среднем 6,54 балла, а группа, которая пила воду - 6,03 балла.
Во втором эксперименте 40 участников прошли те же процедуры с другим заданием. Ученые попросили студентов придумать название для магазина. У них было 20 минут, чтобы придумать как можно больше «крутых и привлекательных» вариантов. 10 студентов были вызваны, чтобы судить имена по «новаторству» и «игривости». Участники, пившие черный чай набрали 4,11 балла, по сравнению с контрольной группой, набравшей - 3,78.
Зеленый чай считается самым здоровым сортом, но в черном больше кофеина. Для этого дополнительного творческого и когнитивного толчка, выбирайте черные сорта чая.
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