В Нижнем Новгороде пройдут соревнования по спортивному туризму
15 марта 2020 года в нижегородском парке «Швейцария» Нижнего Новгорода состоятся соревнования по спортивному туризму, которые получили название «Мультигонка» согласно соответствующему формату.
Состязаться между собой будут командами нижегородской Школы инструкторов спортивного туризма. Всего на «ристалище» выйдут порядка 90 человек.
Курсанты Школы соревнуются в таких дисциплинах, как:
- наведение переправ,
- организация бивуака.
- ориентирование,
- спуски и подъемы по вертикальному рельефу,
- хождение в связках.
Фонд президентских грантов оказывает финансовую поддержку нижегородской Школе инструкторов спортивного туризма, что позволяет вести подготовку инструкторов-проводников по туризму, которые получают необходимую квалификацию для того, чтобы сопровождать группы на туристических маршрутах, требующих активных способов передвижения – водные, горные, пешие походы.
Более 100 курсантов проходят обучение в Школе с декабря 2019 по май 2020 года.
Спортивный туризм – это вид спорта, который ставит целью совершенствование человека в преодолении естественных препятствий. Этот вид спорта исторически сложился в Советском Союзе. Спортивность туризма проявляется в преодолении естественных препятствий, а также в применении при этом различной тактики и техники.
Многие спортивные туристы при этом занимаются смежными видами спорта:
спортивным ориентированием,
- альпинизмом,
- бегом,
- лыжами,
- маунтинбайком,
- мультиспортом,
- парусным спортом,
- рафтингом,
- скалолазанием,
Кроме прочего, спортсмены-туристы выступают резервом для подготовки спасателей в природной среде.
Спортивный туризм, в первую очередь, – походы, – выступает командным видом спорта. В нем поддерживаются традиции взаимопомощи и взаимовыручки, а также дисциплины и взаимной передачи знаний и опыта.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в Нижегородской области завершился зимний фестиваль ГТО для всех категорий населения.
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