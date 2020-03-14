Названы продукты, которых не следует употреблять при запоре
В обстоятельствах запора некоторые продукты не следует употреблять в пищу, иначе проблема усугубится и приведет к опасным последствиям. В частности, нужно отказаться от белого риса, красного мяса, колбасы.
Как сообщает MedikForum.ru, в краткосрочной перспективе запор вызывает вздутие живота, боль, кровь в стуле. Его долгосрочные последствия значительно более опасны – это развитие геморроя, связанного с варикозным расширением вен в ректальной области, анальные трещины, выпадение (пролапс) прямой кишки.
Испанским диетологом Сусаной Леон были названы продукты, которых не следует употреблять при запоре. Ее рекомендации опубликовало издание La Vanguardia.
Среди названных продуктов одним из самых нежелательных является богатый крахмалом, почти лишенный клетчатки белый рис, – ему следует предпочесть бурый, красный нешлифованный.
Нежелателен при запоре черный чай. Напиток обладает вяжущим действием, в то время как необходим, наоборот, послабляющий.
Не рекомендуются красное мясо, колбасные изделия. Данные продукты долго перевариваются, что становится дополнительной нагрузкой на пищеварительную систему, мешает кишечнику избавиться от спазмов, провоцирующих трудности дефекации.
Помимо того, не следует употреблять при запоре сыр шоколад, картошку фри, незрелые бананы.
«Целесообразно отказываться от пищи, содержащей большое количество крахмала, жира, белка», - резюмировала специалист.
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