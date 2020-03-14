Почему правшам может быть полезно есть левой рукой?
Если вы правша, используйте время от времени левую руку во время приема пищи, – этот совет диетологов опубликовал журнал Freundin. Объясняя, почему это может быть полезно, специалисты отметили, что такой нехитрый трюк позволяет приучить организм к меньшему количеству пищи.
Как сообщает MedikForum.ru, современным людям свойственна привычка переедать, – сказываются продуктовое изобилие, выросший в последние годы размер порций. Многие едят больше, чем нужно, из-за привычки принимать пищу торопливо, на что влияет вечная нехватка времени. Еще одна причина связана с манерой заедать негативные эмоции, стресс.
Как результат, еда поглощается, даже если организм фактически сыт, что ведет к различным проблемам с пищеварением и набору лишнего веса.
Вот почему полезно есть рукой, которая не является преобладающей, то есть, правшам есть левой, заявили специалисты.
Учеными был проведен небольшой эксперимент: они снабдили подопытных определенным количеством попкорна, после чего испытуемые смотрели кинофильм. Часть из них должна была есть «нерабочей» рукой, этой группой в итоге было употреблено на 30 процентов меньше.
Исследователи пояснили: когда правша за обеденным столом пользуется левой рукой, он естественным образом начинает есть медленнее и мозг получает достаточно времени, чтобы воспринять сигналы организма о насыщении.
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