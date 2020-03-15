Врачи из Испании назвали продукты для противостояния коронавирусу

«Такие продукты являются антиоксидантами и богаты микроэлементами, необходимыми для построения крепкого иммунитета – это как раз то, что нужно организму», - подчеркнули эксперты.

цельное зерно,

неочищенные (нерафинированые) продукты,

мясо птицы, рыбу (есть их нужно минимум раз в неделю),

бобовые (два-три раза в неделю),

молочные продукт: сыры, йогурты, молоко,

яйца,

сухофрукты.

«В идеале рацион должен подкрепляться физической активностью: нужно двигаться не меньше 30 минут в день. Вдобавок следует достаточно отдыхать. Тогда у иммунной системы будут все условия для противостояния вирусам», - добавили врачи из Испании.