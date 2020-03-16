Плюсы и преимущества кислородной воды, о которых стоит знать

Кислородосодержащая вода – это просто вода с добавлением кислорода. Это один из видов функциональной воды, которая представлена сегодня на рынке.Хотя ее можно употреблять в любое время, лучше всего использовать кислородосодержащую воду после тренировки. Подойдет она и для использования в течение дня.Упражнения средней или высокой интенсивности, которые выполняются дольше 10 секунд, заставляют организм вырабатывать молочную кислоту, как побочный продукт производства энергии.Ее накопление закисляет мышцы, что приводит к усталости. Обогащенная кислородом вода помогает в выводе молочной кислоты.Кислородная вода может улучшить метаболизм алкоголя.Он всасывается через желудок и тонкий кишечник, попадает в печень, где метаболизируется, приводя к снижению количества кислорода в крови.Кислородосодержащая вода помогает быстрее снизить содержание алкоголя в крови.