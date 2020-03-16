Плюсы и преимущества кислородной воды, о которых стоит знать
Кислородосодержащая вода – это просто вода с добавлением кислорода. Это один из видов функциональной воды, которая представлена сегодня на рынке.
Хотя ее можно употреблять в любое время, лучше всего использовать кислородосодержащую воду после тренировки. Подойдет она и для использования в течение дня.
Вывод молочной кислоты
Упражнения средней или высокой интенсивности, которые выполняются дольше 10 секунд, заставляют организм вырабатывать молочную кислоту, как побочный продукт производства энергии.
Ее накопление закисляет мышцы, что приводит к усталости. Обогащенная кислородом вода помогает в выводе молочной кислоты.
Метаболизм алкоголя
Кислородная вода может улучшить метаболизм алкоголя.
Он всасывается через желудок и тонкий кишечник, попадает в печень, где метаболизируется, приводя к снижению количества кислорода в крови.
Кислородосодержащая вода помогает быстрее снизить содержание алкоголя в крови.
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