Врачи объяснили, зачем нужно пить воду по утрам

Немецкие специалисты уверяют – стакан обычной воды, которую мы пьем по утрам, способен преобразить наш внешний вид и укрепить здоровье.Эксперты заявляют, что 500 миллилитров воды стимулируют кровообращение и наша кожа выглядит гораздо свежее и моложе. О морщинах на лице можно надолго забыть. Также благотворно вода влияет и на состояние наших волос. Благодаря жидкости, их структура становится толще, и они перестают быть ломкими.Кроме того, стакан воды по утрам может уберечь от изжоги, образования камней в почках и заболеваний мочевого пузыря. Питьевая вода ускоряет метаболизм и избавляет организм от токсинов.