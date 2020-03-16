5 продуктов, которые стоит включить в диету женщинам после 40 лет

С возрастом метаболизм в организме женщин замедляется, снижается показатель мышечной массы, гормонов. Большинство набирает лишний вес, сталкивается с переменами в настроении.Однако есть пять продуктов, которые помогут пережить перестройку организма и в борьбе с плохим настроением.Льняные семечки – отличный источник омега-3 жирных кислот. Без них не стоит рассчитывать на здоровое сердце и острый ум. Кроме того, они важны для кишечника.Еще один продукт, который богат полезными жирами. Авокадо помогает сохранить здоровье кожи, пышные волосы и снизить кровяное давление, благодаря высокому содержанию калия.Квашенная капуста полна полезных для кишечника пробиотиков. Исследования показывают, что наличие этих «хороших бактерий» улучшает иммунитет, настроение, работу пищеварительного тракта и качество кожи.Шоколад вряд ли приходит на ум, когда речь идет о здоровой диете. Однако горькие его варианты богаты флавоноидами, которые защищают сердце, снижают риск развития диабета и понижают кровяное давление.Исследования демонстрируют, что чеснок помогает сократить потерю костной массы за счет увеличения уровней эстрогена. Кроме того, в чесноке мало калорий, а вот придать блюду яркий вкус он может без проблем.