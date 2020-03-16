Лучшие советы для замедления старения
Старение, как и смерть является неизбежным процессом в нашем организме. Но вот скорость старения можно контролировать, и особенно за счёт некоторых изменений в образе жизни.
Пейте больше воды. Выпиваете ли вы по восемь стаканов воды в день? Не стоит недооценивать это количество. По мере старения нам сложнее абсорбировать определённые нутриенты. Вот почему важно сохранять в организме влажность.
Занимайтесь спортом. Физические нагрузки предотвращают неизбежные в пожилом возрасте нейродегенеративные ухудшения в работе организма. В частности, положительно влияют на работу мозга.
Употребляйте жирные кислоты Омега-3. Эти нутриенты влияют на функционал мозга, уменьшают воспаление, помогают строить, а также восстанавливать клеточные мембраны. Жирные кислоты Омега-3 содержится в жирной рыбе вроде форели, макрели, тунце, селёдки и сардин. Также можно получить их от орехов и семечек, включая семена подсолнечника, чиа и грецкие орехи.
Употребляйте больше витамина В. Витамины группы B вроде фолатов, B6 и B12 крайне важны для сохранения когнитивного функционала. Употребляйте продукты питания с множеством витаминов - мясо, курицу, устрицы, яиц и молоко.
Высыпайтесь. Чем меньше спит человек, тем быстрее протекают процессы старения, и тем скорее портится кожа, покрываясь морщинками. Очень важно спать не менее 7 и не более 9 часов каждый день, чтобы добиться максимального эффекта, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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