Лучшие советы для защиты памяти
Исследования показывают, что когнитивный функционал и эффективность мозга можно улучшать за счёт простых изменений в образе жизни. К ним относятся здоровое питание и умеренное количество физической активности, а также борьба со стрессом.
Употребляйте больше фруктов и овощей. Это поможет увеличить прием антиоксидантов вроде каротиноидов, витаминов Е и C.
Включите растительные продукты в ваше питание. К ним относятся имбирь, чеснок, гинко билоба и многие другие продукты, известные своей способностью положительно влиять на память.
Практикуйте йогу. Некоторые асаны йоги специально предназначены для того, чтобы улучшить приток крови к мозгу. А чем лучше этот орган снабжается кровью, тем лучше функционируют память, мышление и обучение. Естественно, что определённые физические нагрузки можно практиковать только после консультаций с врачом. К примеру, если вам не рекомендовано сильно нагибаться, то лучше воздержаться от определенных асанов.
Употребляйте жирную рыбу. Старайтесь придерживаться диеты с низким содержанием жира для того, чтобы снизить количество линолевой кислоты в рационе, которая содержится в маргарине, сливочном масле и других молочных продуктах. Но это вовсе не значит, что нужно полностью исключить жиры из рациона. Их запасы надо пополнять с помощью рыбы вроде тунца, форели или макрели несколько раз в неделю. Эти продукты содержат жирные кислоты Омега-3, известные своей способностью сохранять здоровье и стабильность мозга.
Ведите активную социальную жизнь. Чем шире круг вашего общения, тем прочнее здоровье мозга. Чаще встречайтесь с друзьями и родственниками, заводите новых друзей за счёт расширения ваших повседневных интересов (новые хобби, интернет и т.д.). Не бойтесь общаться с людьми, это очень полезно для мозга и для настроения целом. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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