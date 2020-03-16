Ученые назвали четыре продукта, влияющие на привлекательность лица

Немецкие специалисты дали совет относительно того, что нужно съесть, чтобы кожа лица надолго сохраняла свежий и цветущий вид. Это продукты, в составе которых содержатся каротиноиды. Их можно есть в сыром виде, а также готовить с ними различные блюда.Речь идет об овощах. Это морковь, помидоры и перец.Томатную пасту специалисты советуют класть в супы, а также готовить на ее основе различные соусы и заправки.Также для здоровья и красоты кожи ученые рекомендуют употреблять в пищу омега-3 жирные кислоты. Восполнить их нехватку в организме можно, если готовить пару раз в неделю жирные сорта рыбы – сельдь, скумбрию или лосося.Не советуют специалисты увлекаться десертами – сладкое отрицательно влияет на состояние кожи, делая ее дряблой.