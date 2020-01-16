Продукты, которые улучшают и ухудшают состояние кожи
Дорогие кремы и пилинги часто не дают того, что обещают. Более эффективный и дешевый способ украсить вашу кожу: есть правильные продукты.
Помидоры, перец и морковь обеспечивают привлекательный тон кожиЖирорастворимые цветные пигменты, так называемые каротиноиды, содержатся в овощах красного и оранжевого цвета. Если вы регулярно едите эти овощи, пигменты откладываются на коже и придают ей красновато-оранжевый оттенок. Исследования показали, что светлокожие люди воспринимают этот тон кожи как привлекательный и оценивают его как видимый признак хорошего здоровья.
Кстати, каротиноиды не просто придают цвет вашему лицу. В частности, каротиноидный ликопин, содержащийся в томатах, также является «эффективной профилактикой морщин», - пишет дерматолог Яэль Адлер в своей книге «Кожа рядом»:
«Томатная паста с ее высококонцентрированным ликопином сравнима с дорогими кремами для кожи».
Некоторые жиры противостоят воспалениюОмега-3 жирные кислоты содержатся в льняном масле, орехах и жирной морской рыбе. Те, кто ест достаточно этих жиров, менее подвержены воспалению на коже. Исследования также показывают, что эти жиры могут облегчить симптомы воспалительных заболеваний кожи, таких как розацеа и прыщи.
Продукты, которые вредны для кожи
СахарПоявлению акне и жирной кожи может способствовать диета, богатая сахаром. Когда в крови много сахара, поджелудочная железа выделяет гормон инсулин. Это помогает клеткам поглощать и использовать сахар из крови. Однако в избытке инсулин оказывает неблагоприятное воздействие на организм. Помимо всего прочего, это приводит в действие сальных желез кожи.
МолокоЕсли вы регулярно потребляете коровье молоко, организм вырабатывает повышенное количество вещества-посредника «инсулиноподобный фактор роста 1», сокращенно IGF-1. IGF-1 оказывает такое же воздействие на кожу, что и инсулин: он стимулирует выработку жира сальными железами. Если в коже образуется больше жира, чем могут удалить поры, он может засорить и воспламениться. Результат - угри и прыщи.
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