Продукты, которые улучшают и ухудшают состояние кожи

Помидоры, перец и морковь обеспечивают привлекательный тон кожи

«Томатная паста с ее высококонцентрированным ликопином сравнима с дорогими кремами для кожи».

Некоторые жиры противостоят воспалению

Продукты, которые вредны для кожи

Сахар

Молоко