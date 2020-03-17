Сбалансированное потребление белка снижает возрастную потерю мышц

«Универсального руководства по питанию для всех возрастных групп не может существовать. Нам важно предложить более сложный и индивидуальный подход, в зависимости от возраста», - рассказывает доктор Беноит Смеунинкс, первый автор исследования.

Потребление большего количества белка на завтрак или обед может помочь пожилым людям поддерживать мышечную массу. Однако у большинства людей употребление белка несбалансированное, демонстрирует новое исследование, проведенное Бирмингемским университетом.Пожилым людям важно равномерно распределять потребление по приемам пищи. В таком случае можно получить максимальную пользу от белка.Исследователи из Школы спорта, физических упражнений и реабилитации при Бирмингемском университете изучали рацион питания людей молодого, среднего и пожилого возраста, уделяя особое внимание количеству, сбалансированности и источнику потребляемого белка.Их результаты показали, большинство людей потребляют достаточное количество белка, однако его распределение неравномерно.