Ученые назвали главный секрет хорошего сна

Ученые назвали рецепт качественного сна
Долгий рабочий день должен заканчиваться хорошим сном. Но как ускорить засыпание и обеспечить качественный отдых? Согласно исследованиям, главный секрет – низкая температура в спальне.

«Чтобы почувствовать сонливость, организм должен выработать мелатонин. Прохладная комната помогает снизить температуру тела, что увеличивает скорость выработки мелатонина», - сообщает Уитни Робан, кандидат наук, член Американской ассоциации сна.

Робан также отметила, что для более глубокого сна температура в комнате должна быть в пределах 15-20 градусов.

Помимо более быстрого отхода ко сну, прохладная комната поможет легче проснуться. Вы потратите меньше времени на засыпание, а значит, лучше отдохнете.

Робан подчеркивает, что для улучшения качества сна, стоит обратить внимание на выбор постельного белья. В частности, предлагается использовать хлопчатобумажные ткани. Кроме этого, обеспечьте отсутствие искусственного освещения, закрыв окна плотными шторами или жалюзи.
Теги : сон, бессонница
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