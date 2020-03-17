Ученые назвали главный секрет хорошего сна

«Чтобы почувствовать сонливость, организм должен выработать мелатонин. Прохладная комната помогает снизить температуру тела, что увеличивает скорость выработки мелатонина», - сообщает Уитни Робан, кандидат наук, член Американской ассоциации сна.

Долгий рабочий день должен заканчиваться хорошим сном. Но как ускорить засыпание и обеспечить качественный отдых? Согласно исследованиям, главный секрет – низкая температура в спальне.Робан также отметила, что для более глубокого сна температура в комнате должна быть в пределах 15-20 градусов.Помимо более быстрого отхода ко сну, прохладная комната поможет легче проснуться. Вы потратите меньше времени на засыпание, а значит, лучше отдохнете.Робан подчеркивает, что для улучшения качества сна, стоит обратить внимание на выбор постельного белья. В частности, предлагается использовать хлопчатобумажные ткани. Кроме этого, обеспечьте отсутствие искусственного освещения, закрыв окна плотными шторами или жалюзи.