Врачи определили лучшую температуру в спальне для хорошего сна

«Когда вы ложитесь спать, ваше тело стремится охладиться. Это связано с выработкой и выделением мелатонина, гормона, который вырабатывается мозгом и помогает организму спать», - объясняет доктор. Дасгупта.

Как сообщает MedikForum.ru, врачи определили, что лучшей для качественного сна является температура от 15,5 до 19,5 градусов, об этом рассказал журнал Fit for Fun.Один из экспертов, доктор Раджкумар Дасгупта, заявил: температура тела оказывает существенное влияние на то, как организм отключается для сна, а температура в спальне – на циркадный ритм, который, помимо прочего, определяет цикл сна-бодрствования.По этой причине спать лучше всего в приятно прохладной комнате, так как это способствует охлаждению организма. Такая атмосфера в спальне не только помогает быстрее заснуть, но и поддерживает хороший сон, защищая от случайных ночных пробуждений.Доктор Дасгупта констатирует: врачами определено, что температура в спальне должна составлять от 15,5 до 19,5 градусов. Эксперт добавил, что людям, которым некомфортно спать в прохладной комнате, не нужно стремиться поддерживать в ней прохладу всю ночь – все же сон очень индивидуален. Однако проветрить спальню перед сном все же стоит. Кроме того, в ней должно быть темно и спокойно, а время отхода ко сну должно быть как можно более постоянным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда лучше принимать душ , утром или вечером.