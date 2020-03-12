Назван простой способ повысить качество сна

"Синтетика способствует созданию парникового эффекта — идеальных условий для размножения бактерий, обожающих тепло и влагу. Считается, что лучшие ткани для ночной одежды — хлопок и шелк", - утверждает Тяжельников.

По его словам, человек, заснувший в одежде, будет иметь менее качественный сон. Он может дольше засыпать и чаще просыпаться ночью. Однако тем, кто спит без одежды нужно тщательно следить за чистотой постельного белья.Если спать без одежды непривычно, то нужно выбрать пижаму свободного кроя из "дышащей" ткани, которая не сковывает движений. Ткань должна поддерживать тепловой баланс, а также впитывать влагу.