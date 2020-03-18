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Эксперты: ячневая каша полезна для кожи и ногтей

каша зерно

Ячневая крупа не так популярна на нашем столе, как гречка или рис и притом совершенно напрасно – пользы в ней очень много. Ячневую крупу получают из ячменя . В процессе обработки зерно не шлифуют, как, например, перловку, и поэтому  оно богато растительными волокнами. Кроме того, ячневая крупа лучше сохраняет нутриенты.

Варить ячневую кашу можно как на воде, так и на молоке. Правда, стоит учитывать, что варить ее нужно как минимум полчаса. По этой причине она не подходит для быстрого завтрака и проигрывает той же овсянке.

Ячка содержит аминокислоты, витамины и много микроэлементов. В этой крупе содержится также гордецин, который обладает противомикробным и противогрибковым действием. Этим объясняется тот факт, что в прошлом ячневой кашей лечили ангину. Специалисты утверждают, что ячневая каша способна улучшить состояние волос и ногтей, а также кожи и зрения. Кроме того, употребление ячки помогает понизить уровень холестерина и сахара в крови.
Теги : ячневая крупа, ячмень, микроэлементы, витамины, красота и здоровье
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