Эксперты: ячневая каша полезна для кожи и ногтей

Ячневая крупа не так популярна на нашем столе, как гречка или рис и притом совершенно напрасно – пользы в ней очень много. Ячневую крупу получают из ячменя . В процессе обработки зерно не шлифуют, как, например, перловку, и поэтому оно богато растительными волокнами. Кроме того, ячневая крупа лучше сохраняет нутриенты.Варить ячневую кашу можно как на воде, так и на молоке. Правда, стоит учитывать, что варить ее нужно как минимум полчаса. По этой причине она не подходит для быстрого завтрака и проигрывает той же овсянке.Этим объясняется тот факт, что в прошлом ячневой кашей лечили ангину. Специалисты утверждают, что ячневая каша способна улучшить состояние волос и ногтей, а также кожи и зрения. Кроме того, употребление ячки помогает понизить уровень холестерина и сахара в крови.