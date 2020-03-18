Ученые назвали продукты, которые помогут сделать карьеру

Не секрет, что для быстрого продвижения по службе необходимо обладать работоспособностью, умением сосредотачиваться на главном и хорошей памятью. Специалисты убеждены, что наличие этих качеств во многом определяет то, что мы едим. Авторы исследования из Великобритании составили список продуктов, которые необходимо включать в свой рацион, чтобы взлететь по карьерной лестнице.Для того, чтобы восполнять запасы энергии и быть в хорошем настроении, нужно лакомиться шоколадом, а также включить в свой рацион свеклу, яйца, мясо, различные злаки и миндаль. Кофе в больших количествах, который многие пьют для повышения работоспособности, специалисты советуют исключить.Чтобы память не подводила, нужно есть продукты, богатые холином. Это яйца, печень, соевые продукты и все виды капусты.