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Ученые назвали продукты, которые помогут сделать карьеру

полезная еда

Не секрет, что для быстрого продвижения по службе необходимо обладать работоспособностью, умением сосредотачиваться на главном и хорошей памятью. Специалисты убеждены, что наличие этих качеств во многом определяет то, что мы едим. Авторы исследования из Великобритании составили список продуктов, которые необходимо включать в свой рацион, чтобы взлететь по карьерной лестнице.

На первое место ученые поставили продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Они содержатся в рыбе, орехах и семечках и помогают обеспечивать связь между клетками мозга.

Для того, чтобы восполнять запасы энергии и быть в хорошем настроении, нужно лакомиться шоколадом, а также включить в свой рацион свеклу, яйца, мясо, различные злаки и миндаль. Кофе в больших количествах, который многие пьют для повышения работоспособности, специалисты советуют исключить.

Чтобы память не подводила, нужно есть продукты, богатые холином. Это яйца, печень, соевые продукты и все виды капусты. 
Теги : правильное питание, омега-3, злаки, шоколад, карьера, память
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