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Как убираться в доме, чтобы предотвратить распространение коронавируса и других инфекций

Уборка помогает в борьбе с инфекциями
Пандемия коронавируса распространяется по миру, самое время понять, как можно предотвратить болезнь простой уборкой в доме, а значит, защититься и от других инфекций.

Вирусы – достаточно деликатные структуры, поэтому они уязвимы к чистящим средствам и теплой воде. При этом лучше всего работать в перчатках, не касаясь ими лица.

Важно обратить внимание на то, как именно вы удаляете грязь с поверхности. Специалисты рекомендуют двигаться из стороны в сторону, вырисовывая букву S.

Если вы используете не одноразовые салфетки, а одну тряпку для нескольких поверхностей, обязательно постирайте ее после использования и дайте полностью высохнуть.

Мытье посуды лучше осуществлять в горячей воде со специальными средствами.

Доя стирки одежды и постельного белья выбирайте самые высокие температуры из допустимых в инструкции производителя. Давайте ему полностью просохнуть.

Если в доме кто-то заболел, это не значит, что белье этого человека нужно стирать отдельно. Просто не перетряхивайте его перед загрузкой, чтобы исключить заражение других поверхностей.
Теги : уборка дома, инфекции, коронавирус
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