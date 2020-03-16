Долой панику: как защититься от коронавируса





Мир паникует: более чем в 100 странах у жителей диагностировали китайский коронавирус нового типа, который может спровоцировать пневмонию и привести к смерти. Пандемия приобретает не шуточный характер. Симптомы заболевания схожи с обычной простудой и гриппом. Поэтому как никогда важно знать, как защититься от коронавируса. Подробнее — в материале MedikForum.ru.





Сделать прививку от гриппа

От коронавируса данная мера не защитит, однако существенно сократит риски заболеть гриппом. Вакцины позволяют защититься от разного рода инфекций. Как известно, от гриппа и осложнений ежегодно умирает значительно больше людей. Получить иммунитет в ситуации, когда по миру гуляет коронавирус, будет важно.





Сократить общение с людьми







Коллеги, друзья, родственники, особенно пожилые, — с людьми лучше какое-то время не пересекаться. Коронавирус распространяется воздушно-капельным путём, через объятия и рукопожатия. Конечно, не нужно запираться дома, закупившись продуктами на полгода, но быть осторожнее стоит. Откажитесь от походов в кинотеатры, в супермаркет выезжайте в нелюдное время, рассчитывайтесь картами, сократив передачу инфекции через наличные.





Мыть руки







Соблюдение правил гигиены признано самым эффективным способом защиты от коронавируса. Мойте руки с мылом, чтобы убить вирусы и микробы, подхваченные с поверхностей и из воздуха. Без надобности не прикасайтесь к ручкам дверей в общественных местах, товарам в магазинах. Не касайтесь грязными руками носа, глаз, рта, дабы избежать попадания коронавируса на слизистые.





Стимулировать иммунитет







Иммуномодуляторы могут быть эффективны, когда знаешь, с какой стороны ждать угрозу. Новый тип коронавируса не до конца изучен, чтобы делать выводы о результативности аптечных средств для защиты от инфекции. Гораздо правильнее наладить питание, включив в рацион разнообразие витаминов: имбирный чай, морсы из брусники и клюквы, свежие овощи, фрукты, блюда из морской рыбы, яиц. Откажитесь от колбас, рафинированных продуктов, копченостей, сладостей.





Готовиться





К возможному проникновению коронавируса в дом следует подготовиться. Приобретите заранее медицинские маски (на случай необходимости после заражения, чтобы не распространять инфекцию), градусник, спиртовые салфетки, спрей с солевым раствором для промывания носа. При первых признаках болезни необходимо надевать маску, оградить себя от контактов с людьми.





Для профилактики необходимо поддерживать правильный микроклимат в доме и офисе. Помещения следует проветривать, температура должна быть в пределах 19-20 градусов. Желательно поставить увлажнитель воздуха или развешать полотенца на батареях, расставить емкости с водой. Ручки дверей и шкафов лучше ежедневно протирать, делать влажную уборку. В целом данные меры позволят снизить риск заражения коронавирусом.