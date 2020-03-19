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3 простых способа избавиться от офисного обжорства

3 простых способа избавиться от офисного обжорства

Психологи советуют устраивать себе регулярную перезагрузку.

Спокойная внешне жизнь офисного работника переполнена различными стрессовыми ситуациями как из-за самой работы, так и по поводу отношений в коллективе. А каждый стресс провоцирует бесконтрольный прием пищи. Рука сама тянется к шоколадке, печенью или автоматически наливает чай и берет булочку.

Понятно, что все это потом откладывается на боках и прочих частях тела, ведет к ухудшению самочувствия. Как с этим бороться?
Психологи считают, что в несбалансированном и чрезмерном питании в офисе виновна потребность организма в периодической перезагрузке. Желание выпить чаю чаще всего связана не с физиологической потребностью, а необходимостью отвлечься от нудного отчета или неприятного разговора.

Но ведь для этого есть и другие способы, никак не связанные с потреблением пищи. Например, можно буквально на несколько минут выйти на свежий воздух, сделать производственную гимнастику или навести порядок на рабочем столе.

По мнению специалистов в области нашего душевного здоровья, потребуется всего лишь 21 день, в течение которых вам придется удерживать себя от спонтанных перекусов. Затем желание жевать пропадет само собой, уступив место потребности подвигаться.

Кстати эпидемия коронавируса и настоятельные рекомендации в связи с угрозой распространения инфекции запретить всем офисным работникам принимать пищу, не вставая с места, может пойти только на пользу. Идти в комнату приема пищи, как того требуют инструкции, или в столовую, послужат препятствием несанкционированному жеванию. Так что во всем есть свои плюсы.

Ранее МедикФорум писал, что обжорство - это расстройство мозга, на которое можно воздействовать диетическими таблетками. К такому выводу пришли исследователи.
Теги : обжорство, перекусы на работе, лишний вес
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Мы все обречены переболеть коронавирусом
3 простых способа избавиться от офисного обжорства
Доктор Мясников сообщил, когда закончится пандемия коронавируса в России