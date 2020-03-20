Плюсы и минусы гречневой диеты
Ежедневное употребление гречки позволяет в короткие сроки сбросить лишние килограммы без вреда для здоровья.
Гречневая диета в последнее время считается одной из самых популярных. Достоинство ее в бюджетности, простоте и эффективности. Всего за две недели можно сбросить от 2-3 килограммов и более.
Гречневая крупа, которую едят почему-то только в России, - очень полезный продукт. В ней содержатся витамины С, В, Р и РР, железо, калий, магний и другие полезные микроэлементы. Еще одно неоспоримое достоинство, гречка не вызывает аллергии, поэтому употреблять ее можно всем без исключения.
При гречневой диете крупу не нужно варить, даже, если вы берете зеленую, не подвергавшуюся тепловой обработке. Достаточно залить ее кипятком, из расчета 1 часть гречки на 2 части воды, и хорошо укутать на несколько часов. Очень удобно таким образом готовить кашу с вечера на утро.
Самое главное, гречку нельзя солить. При этом из жидкости нужно пить только фильтрованную воду или травяные чаи без сахара не менее двух литров в сутки. Последний прием пищи – за 4 часа до отхода ко сну.
Вместе с гречкой можно есть сыр, брынзу, овощи, фрукты, грибы, рыбу, постное мясо курицы или индейки, зелень. Допустимо готовить салаты из овощей и фруктов, приправляя их небольшим количеством постного масла. Мясо, рыбу, грибы и овощи можно отваривать или обжаривать на сковороде. Лучше это делать без масла вообще или с очень малым количеством растительного масла.
Главное в этой диете, гречка должна присутствовать в каждом приеме пищи. Например, гречка с курицей, гречка с салатом, гречка с сыром и так далее. При этом количество гречки никак не нормируется, ешьте, сколько хотите, а вот добавку следует брать по минимуму. Тарелка гречки и маленький кусочек брынзы, нежирной рыбы, апельсин. Можно запить пищу кисломолочным продуктом, но без добавления сахара, если это будет йогурт, то только натуральный.
Диета рассчитана на 2 недели и очень эффективно избавляет от лишних килограммов без постоянного чувства голода. Хотите есть – ешьте, но гречку. Причем сброшенные килограммы потом не возвращаются, если вы не приметесь предаваться бесконтрольному чревоугодию.
Выход из диеты не резкий, а постепенный. Он составляет 10 дней, во время которых от гречки нельзя сразу отказываться, а следует постепенно заменять ее другими продуктами, исключая мучное, жирное и жареное, сахар и конфеты. Вес в это время продолжит снижаться, но уже не столь интенсивно.
Минус в этой диете всего один – через пару дней ежедневного употребления гречки, вы на нее уже не сможете даже смотреть, не то что есть. Особенно учитывая, что солить ее нельзя ни в коем случае, как и приправлять соусами. Именно поэтому ограничений по количеству ежедневно съедаемой крупы нет, вы просто не сможете ее много в себя затолкать. Зато это очень полезно, за время диеты организм не только сбрасывает лишние килограммы, но и очищается от вредных токсинов. Энергии становится больше, самочувствие улучшается, и еще вы потом по-новому начнете ощущать вкус привычных продуктов.
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