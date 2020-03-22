Привычка ходить пешком снижает давление при гипертонии
Согласно данным исследования, представленным на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов совместно с Всемирным конгрессом кардиологов, чем больше шагов в день делают люди, тем более низким является их кровяное давление по сравнению с теми, кто ходит пешком мало.
Как сообщает MedikForum.ru, данное исследование является частью проекта Framingham Heart Study, изучавшего факторы, влияющие на сердечные заболевания. Исследователями Калифорнийского университета в Сан-Франциско были проанализированы данные 638 участников с гипертонией.
Среднее систолическое артериальное давление испытуемых составляло 122 мм рт.ст., среднее диастолическое артериальное давление – 76 мм рт.ст. Изучение уровня физической активности людей показало, что привычка ходить пешком позволяет снижать давление при гипертонии.
В среднем добровольцы делали около 7500 шагов в день. У пациентов с более высоким ежедневным количеством шагов цифры как «верхнего», так и «нижнего» давления были ниже.
Ученые установили: каждые 1000 сделанных ежедневных шагов уменьшают давление при гипертонии на 0,45 балла. Люди, делающие 10000 шагов в день, имеют показатели систолического артериального давления на 2,25 балла ниже, чем те, кто ходит вдвое меньше, подсчитали специалисты.
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