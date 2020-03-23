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5 самых важных веществ для иммунитета в сезон коронавируса по мнению индийского врача

сезон коронавируса

Знаменитая в Индии врач-диетолог Пуджа Махиджа поделилась мнением о необходимости употреблять в сезон коронавируса определенные витамины и минералы, укрепляющие и поддерживающие иммунитет.

Как сообщает MedikForum.ru, индийский врач поделилась видео в Instagram, в котором высказала мнение о важности мер по усилению иммунитета в ситуации пандемии нового коронавируса. Она назвала 5 самых важных веществ, которые должны присутствовать в рационе людей сейчас.

Витамин С. Считается лучшим для укрепления иммунной системы. Получать его можно из цитрусовых, зеленых листовых овощей и капусты, сладкого перца, брюссельской капусты, клубники, картофеля.

Витамин Е. Как и предыдущий, является мощным антиоксидантом, который помогает иммунитету лучше отражать инфекции. Миндаль, арахис, фундук, семена подсолнечника, шпинат, брокколи – все это богатые источники вещества.

Витамин А. Необходим для нормального состояния слизистых оболочек носа, бронхов, других органов. Благодаря важному веществу слизистые защищаются от обеспечивает улучшенную защиту от инфекций, заболеваний кожи, легких. Им обеспечивают продукты оранжевого окраса: морковь, тыква, дыня и другие.

Витамин Д. Его недостаток увеличивает риск респираторных осложнений, ослабляет иммунитет. Врач советует увеличить потребление таких продуктов, как жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец, сардины), цельные злаки.

Цинк. Вещество влияет на то, как организм реагирует на патогены из внешней среды, регулирует ответную силу  иммунитета. Также уровень цинка в организме может оказаться принципиально важным в процессе заболевания или выздоровления человека. Найти его можно в крабах, постном мясе и птице, печеных бобах, йогурте, нуте.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой недорогой продукт обеспечивает мощную поддержку иммунитета.
Теги : коронавирус, иммунитет
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